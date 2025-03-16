Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 894 240 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 березня 2025, 8:34
Втрати ворога за 15 березня: 1 400 російських окупантів, 10 танків та 180 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 894240 (+1400) осіб,
- танків — 10325 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 21478 (+20) од,
- артилерійських систем — 24561 (+78) од,
- РСЗВ — 1317 (+2) од,
- засоби ППО — 1104 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29413 (+180),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40684 (+113) од,
- спеціальна техніка — 3777 (+0).
Джерело: Мінфін
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