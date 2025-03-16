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16 березня 2025, 9:00

XYZVerse високопотенційний претендент з потенціалом, тоді як XRP прагне капіталізації в 150 млрд долл

На криптовалютній арені з'явився новий претендент, який обіцяє неабиякі прибутки. XYZVerse здіймає хвилю, пропонуючи потенціал для 500-кратного прибутку. У той же час XRP ставить перед собою амбітні цілі, прагнучи досягти ринкової капіталізації в 150 мільярдів доларів. Ці події викликають інтерес серед інвесторів, які прагнуть відкрити для себе нові можливості.

На криптовалютній арені з'явився новий претендент, який обіцяє неабиякі прибутки.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете дозволити собі пропустити!

XYZ — це ваша ексклюзивна VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

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Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой — XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, місія якого — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху в першому кварталі!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розгромити конкурентів. Наразі ціна $XYZ становить $0,003333, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що на нього чекає, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

XRP: криптовалюта, що переосмислює транскордонні транзакції

XRP — це цифрова валюта, розроблена для того, щоб зробити глобальні платежі швидшими та доступнішими. Підтримувана реєстром XRP, вона працює в децентралізованій системі без центрального органу. Це означає, що транзакції є безпечними, незворотними і не потребують банківського рахунку для розрахунків. Створена Джедом Маккалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP була запущена з постачанням 100 мільярдів токенів. З них 80 мільярдів були подаровані Ripple, компанії, що займається підвищенням ліквідності мережі та підтримкою екосистеми. Ripple розмістила 55 мільярдів XRP на ескроу, щоб випустити пропозицію в контрольований спосіб.

Завдяки своїй програмованій природі, XRP є швидкою, дешевою, відкритою і стійкою до цензури та підробок. Її мета — сприяти безперешкодному переказу платежів у різних валютах, що відповідає її назві, яка походить від «пульсаційних кредитів». На сучасному ринку XRP виділяється своїм потенціалом революціонізувати транскордонні платежі. У порівнянні з іншими криптовалютами, такими як біткойн, які можуть мати повільніший час транзакцій і вищу комісію, XRP пропонує більш ефективну альтернативу. Оскільки попит на швидкі та безпечні міжнародні платежі зростає, XRP може стати привабливим варіантом як для приватних осіб, так і для фінансових установ.

Висновок

Хоча такі монети, як XRP, є багатообіцяючими, новаторський спортивний мемокоїн XYZVerse та екосистема, керована спільнотою, роблять його головним претендентом на значне зростання в період «бичачого бігу» 2025 року.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут:

Сайт

Джерело: Мінфін
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