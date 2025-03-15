Укрпошта ввела в обіг нову марку «Місто Героїв. Маріуполь» з унікальним покриттям (фото)

Укрпошта офіційно ввела в обіг нову поштову марку « Місто Героїв. Маріуполь», присвячену роковинам трагедії в місті Марії. Особливістю цього випуску є унікальне покриття марок частинками сталі, виготовленої на комбінаті «Азовсталь». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Французська компанія Cartor Security Printers за допомогою технології термографії нанесла сталь на поштові мініатюри.

«Наскільки нам відомо, це перша сталева марка у світі. На неї нанесено метал з останньої партії сталі „Азовсталі“. Нам знадобилося понад пів року, щоб знайти тих, хто зможе її виготовити і це виявилося під силу лише нашим партнерам із Франції», — заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Головне зображення поштового випуску «Місто Героїв. Маріуполь» — будівля Драмтеатру, де від обстрілів переховувалося близько тисячі мирних жителів, і на який 16 березня 2022 року російські загарбники скинули дві авіабомби.

Художник марки та поштового блоку Олег Шупляк зобразив будівлю театру до та після російського удару, як нагадування про тяжкий злочин окупантів проти мирного українського міста.

Окрім поштової марки, разом з випуском Укрпошта також презентувала художній конверт «Перший день» та картку авторства Вікторії Анікієнко, яка також зобразила зруйновану будівлю маріупольського Драмтеатру та маленьку дівчинку поруч з ним, яка тримає на руках білого кролика.

Це зображення також є дуже символічним, адже саме біля будівлі зруйнованого театру довжиною у всю площу був надпис «ДЕТИ», який вказував на те, що у будівлю перебувають діти. Але цей напис не зупинив росіян.

До складу поштового випуску також увійшов і немаркований художній конверт, на якому зображено фотографію маріупольського митця Євгена Сосновського. Напис на фотографії дуже промовистий та не потребує особливого тлумачення, адже на ньому є такі слова «Нехай зрозуміє кремлівська тварина, що Маріуполь — це Україна».

Тираж і характеристики

Тираж поштової марки «Місто Героїв. Маріуполь» становить 400 000 примірників, номінал — М (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки). Окрім того, Укрпошта випустить 25 000 примірників конверта «Перший день», 25 000 художніх карток, 25 000 художніх конвертів.

Одночасно з виходом поштової марки «Місто Героїв. Маріуполь» Укрпошта презентує поштовий блок з однойменною назвою, який складається з двох марок з номіналом W. Тираж блоку лімітований та складає всього 6000 примірників із Сертифікатом автентичності, з яких 3250 примірників в сувенірному буклеті. Блок призначений для забезпечення власників філателістичних абонементів пакета «Ексклюзив» та пакета «Ексклюзив+».

Де придбати

Придбати поштовий випуск «Місто Героїв. Маріуполь можна з 14 березня у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн у Поштовому маркеті.