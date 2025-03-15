Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 180 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 892 840 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 березня 2025, 8:34
Втрати ворога за 14 березня: 1 180 російських окупантів, 2 танки та 97 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 892840 (+1180) осіб,
- танків — 10315 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 21458 (+15) од,
- артилерійських систем — 24483 (+28) од,
- РСЗВ — 1315 (+1) од,
- засоби ППО — 1103 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29233 (+97),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40571 (+102) од,
- спеціальна техніка — 3777 (+0).
Джерело: Мінфін
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