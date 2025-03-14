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14 березня 2025, 19:05

Обсяг світової торгівлі зріс до рекордних $33 трлн.

Обсяг світової торгівлі у 2024 році досяг рекордних $33 трлн, збільшившись за рік на 3,7% ($1,2 трлн). Про це йдеться у звіті Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), пише Ліга.

Обсяг світової торгівлі у 2024 році досяг рекордних $33 трлн, збільшившись за рік на 3,7% ($1,2 трлн).

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Лідером стали послуги, які зросли на 9% за минулий рік та додали $700 млрд (близько 60% загального зростання). Торгівля товарами зросла на 2% ($500 млрд.).

економіки, що розвиваються, обігнали розвинені країни за темпами зростання торгівлі: їх експорт та імпорт збільшився на 4% у річному вираженні. У розвинених країнах зафіксовано спад на 2%.

Дисбаланси з торгівлі товарами збільшились. Дефіцит торгівлі США з Китаєм досяг $355 млрд, дефіцит з ЄС збільшився до $241 млрд. Профіцит торгівлі Китаю досяг найвищого рівня з 2022 року.

На початку 2025 року торгівля залишалася стабільною, проте зростання геоекономічної напруженості, протекціоністська політика та торговельні суперечки сигналізують про можливі майбутні збої, йдеться у звіті.

Сьогодні близько двох третин міжнародної торгівлі здійснюється без тарифів. Але ескалація тарифів перешкоджатиме експорту, особливо з країн, що розвиваються, резюмують в UNCTAD.

Джерело: Мінфін
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