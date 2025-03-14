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14 березня 2025, 18:32

НКЦПФР представила матрицю оподаткування криптовалюти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку представила матрицю оподаткування. Про це заявив глава відомства Руслан Магомедов.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку представила матрицю оподаткування.
Фото Pixabay

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За його словами, цей крок став частиною роботи над законопроєктом #10225, який активно обговорюють і допрацьовують.

Матрицю презентували на засіданні робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вона охоплює три основні напрямки оподаткування: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на прибуток підприємств і податок на додану вартість (ПДВ).

«Створення матриці базується на міжнародному досвіді та враховує практику інших країн. Це допоможе робочій групі глибше зрозуміти можливі ризики та визначити оптимальну модель для України», — заявив Магомедов.

За його словами, головна мета — розробити економічно обґрунтовані та прозорі правила оподаткування, які підтримають розвиток ринку і будуть прийнятними для всіх учасників.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
14 березня 2025, 19:07
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Честно сказать я не представляю что они там могли придумать. причина — у нас построена экономика ДОЖИТИЯ. В экономики развития два класса элементов должны получать бонусы — это инвесторы и предприниматели. В украинских реалиях это два класса наиболее наказываемых. Только вы стали инвестором — платите налог на инфляцию, стали предпринимателем — там вообще список длинный начиная от штрафа в 150% от оборота за точку с запятой в чеке, заканчивая по 300 тыс за ошибки при оформлении работников.

А криптаны — это такие люди которые и не инвесторы и вроде как инвесторы, мальчики с рюкзачками, и с ними как с первыми двумя классами не получится, ибо они плавки в рюкзачок и на бали и все …

потому интересно как с ними заигрывать будут …

ну и пытаться какие то законы лепить когда этот рынок уже есть лет 20, а осталось ему лет 10… гггоооосссударственники…
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