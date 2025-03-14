Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку представила матрицю оподаткування. Про це заявив глава відомства Руслан Магомедов.
НКЦПФР представила матрицю оподаткування криптовалюти
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За його словами, цей крок став частиною роботи над законопроєктом #10225, який активно обговорюють і допрацьовують.
Матрицю презентували на засіданні робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вона охоплює три основні напрямки оподаткування: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на прибуток підприємств і податок на додану вартість (ПДВ).
«Створення матриці базується на міжнародному досвіді та враховує практику інших країн. Це допоможе робочій групі глибше зрозуміти можливі ризики та визначити оптимальну модель для України», — заявив Магомедов.
За його словами, головна мета — розробити економічно обґрунтовані та прозорі правила оподаткування, які підтримають розвиток ринку і будуть прийнятними для всіх учасників.
Коментарі - 1
А криптаны — это такие люди которые и не инвесторы и вроде как инвесторы, мальчики с рюкзачками, и с ними как с первыми двумя классами не получится, ибо они плавки в рюкзачок и на бали и все …
потому интересно как с ними заигрывать будут …
ну и пытаться какие то законы лепить когда этот рынок уже есть лет 20, а осталось ему лет 10… гггоооосссударственники…