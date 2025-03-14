До закриття міжбанку курс долара знизився на 12 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 6 копійок у продажу.
14 березня 2025, 17:29
Курс валют на вечір 14 березня: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 14 березня
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Закриття 14 березня
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Зміни
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41,50/41,53
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41,38/41,44
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12/9
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44,99/45,01
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45,02/45,07
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3/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,46 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 45,10−45,27 грн.
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Джерело: Мінфін
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