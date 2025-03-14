У 2024 році кількість власників автомобілів, що підлягають сплаті «податку на розкіш», зросла на 38%, досягнувши 10 217 осіб порівняно з 7 292 у 2023 році. Про це повідомляє Державна податкова служба.
Кількість власників елітних авто за рік зросла на 38%. Вони сплатили 220 млн грн «податку на розкіш»
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За рік вони сплатили майже 220 млн грн транспортного податку до місцевих бюджетів, що на 37%, або на 59 млн грн більше, ніж попереднього року.
Переважна більшість платників — фізичні особи, 7 193 власників авто сплатили 136,2 млн грн. Водночас понад 3 тис. юридичних осіб перерахували 83,5 млн грн податку.
Регіони
Найбільше «податку на розкіш» власники елітних авто сплатили у таких регіонах:
- у Києві — 62,2 млн грн;
- у Дніпропетровській області — 21,2 млн грн;
- в Одеській області — 18,8 млн грн;
- у Київській області — 17,2 млн грн.
Нагадаємо
Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2024 — 2 662 500 грн, у 2025 — 3 000 000 грн).
Ставка транспортного податку — 25 тис. грн за кожний автомобіль.
Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті (www.me.gov.ua) щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.
У 2024 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Загалом оподаткуванню підлягали 488 моделей.
У 2025 році визначено 352 марки автомобілів, власникам яких доведеться сплатити транспортний податок.
Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримають у своєму електронному кабінеті.
Фізичним особам будуть сформовані податкові повідомлення — рішення та надіслані поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування прийде в електронний кабінет.
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