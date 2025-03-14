BMW прогнозує збитки в 1 млрд євро через тарифи США

Компанія BMW прогнозує, що цього року глобальна тарифна війна призведе до втрат у розмірі €1 млрд. Про це пише Financial Times.

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Виробник автомобілів Mini та Rolls-Royce зафіксував падіння прибутку на 36% у 2024 році та не очікує покращення ситуації у 2025 році. Нові мита на імпорт електромобілів із Китаю до ЄС, поставки з Мексики до США та американські обмеження на алюміній можуть скоротити маржу компанії на 1%.

Гендиректор BMW Олівер Зіпсе наголосив на негативному впливі тарифів на виробництво. «Сподіваємося, що скоро всі зрозуміють: у такій ситуації немає виграшних сторін», додав він.

Найбільший завод BMW у США, розташований у Південній Кароліні, у 2023 році експортував автомобілів на €10 млрд. При цьому 56% машин, виготовлених у Німеччині, реалізували за межами ЄС.

За рік акції BMW подешевшали більш ніж на 20%, а після повідомлення про фінансові збитки їхня вартість впала ще на 2%.