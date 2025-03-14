У лютому темпи відновлення ділової активності впали до мінімуму за два роки — опитування ІЕД

У лютому темпи відновлення ділової активності скоротились до найнижчого за останні два роки значення, хоча виробничі плани на наступні три місяці продовжили зростання другий місяць поспіль. Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів серед 466 промислових підприємств.

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Зазначається, що основними перешкодами для розвитку бізнесу залишаються брак робочої сили, зростання цін і фізична небезпека.

Індекс Відновлення Ділової Активності впав до найнижчого значення за останні 24 місяці — із січневих 0,09 до нуля.

«Індекс Відновлення Ділової Активності означає баланс між тими, хто сказав, що ділова активність на їхньому підприємстві краща, ніж була в цей самий період минулого року, і тими, хто сказав, що вона гірша. У лютому 21,1% опитаних сказали, що їх ділова активність „краща“, але цей показник скоротився із 27,8% в січні. Ще 20,7% сказали, що „гірша“, і це більше, ніж попередні 18,5%. Загалом лютневий показник ІВДА найгірший з березня 2023 року», — заявила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Водночас 58,1% респондентів не відчули жодних змін у діловій активності.

Агрегований Показник Перспектив Промисловості, який включає виробничі очікування, оцінку запасів готової продукції і портфеля замовлень, зріс з 0,08 до 0,09 через покращення короткострокових очікувань виробництва.

Завантаженість виробничих потужностей істотно не змінилась. Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність (тобто від 75% до 99% потужностей), скоротилась із 54% у січні до 53% у лютому, а частка тих, хто працює на 50−74% потужності, зросла на цей же 1 в.п. — до 18%.

Попри падіння ІВДА, показник довгострокової невизначеності (на два роки вперед) знизився, що свідчить про зростання впевненості бізнесу у своєму майбутному.

«Минулого року ми спостерігали між березнем і лютим схоже падіння. І зараз у лютому теж суттєво скоротилась невизначеність. Частка респондентів, які не змогли дати відповідь, що в них буде на підприємстві через два роки, скоротилась на 8 відсоткових пунктів — з 37% до 29%», — розповіла Оксана Кузяків.

У лютому 79,5% бізнесів очікували, що через два роки вони залишаться на поточному рівні виробництва. При цьому частка тих, хто планує розширити діяльність сягала понад 15%, а тих, хто планує її звузити, 5%.

Індекс очікуваних змін виробництва продовжив зростати другий місяць поспіль (до 0,37) за рахунок збільшення до 36,1% частки тих підприємств, які в найближчі 3−4 місяці планують збільшувати випуск продукції. І третій місяць поспіль зростає індекс очікуваних змін експорту (до 0,41) — вже рекордні за рік 43,1% підприємств очікують зростання свого експорту найближчим часом.

Проте середній термін нових замовлень зменшився з 6,3 місяця до 5,7. Серед галузей із найбільшими портфелями замовлень — деревообробна промисловість та виробництво тканин, одягу та взуття, із найменшими — поліграфічна галузь.

Головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час залишається брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників.

«У січні цей показник становив 65%, в лютому — 64%. З іншого боку є певні зміни в наступних двох перешкодах для ведення бізнесу. В лютому проблема зростання цін трішки актуалізувалася — про це повідомили 56% респондентів.

А «небезпечно працювати» залишилось на попередньому рівні - 52%", — заявив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Зазначається, що 56% підприємств, яких хвилює зростання цін на сировину та матеріали, це максимальний показник з серпня 2023 року. Тоді як 52% бізнесу, який вважає небезпечні умови роботи перешкодою для свого бізнесу, це локальний мінімум за останні пів року. При цьому якщо подивитися на результати за регіонами, то

зберігається тенденція, що в центральних областях та близьких до лінії фронту регіонах актуальність цієї перешкоди набагато вища, порівняно із західними регіонами.

Найбільш суттєвою зміною в рейтингу перешкод за лютий стало скорочення показниками «зменшення попиту на продукцію чи послуги» з 39% до 29%. П’ятірку основних проблем замикає перешкода «перебої з електро-, водо- або теплопостачанням», на яку в лютому вказували лише 18% опитаних.

«Це найнижчий результат з осені 2022 року. Ситуація набагато покращилась. Тривалих відключень взимку не було і ми виявилися більш готовими до таких викликів», — зазначив Євген Ангел.

«Корупція» та «тиск з боку правоохоронних органів», як і під час попередніх хвиль, залишились несуттєвими, порівняно з іншими перешкодами. Частка негативних оцінок уряду зменшується четвертий місяць поспіль — у лютому до 21%, тоді як частка

нейтральних оцінок зросла до 66%.

Опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.