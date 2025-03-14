Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів та фінансових пірамід ще 5 компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
14 березня 2025, 16:16
Нацкомісія з цінних паперів додала 5 нових кейсів до списку SCAM-проєктів
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Кого додали до списку
Список доповнили наступними сумнівними проєктами:
- Turf Capital Private LTD;
- OptCrypt;
- Проєкт з навчання інвестицій FinUp;
- Euoptrade;
- Fxplag.
Наразі в списку Комісії вже понад 400 сумнівних проєктів, які можна переглянути за посиланням.
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Джерело: Мінфін
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