Нацкомісія з цінних паперів додала 5 нових кейсів до списку SCAM-проєктів

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Список доповнили наступними сумнівними проєктами:

Наразі в списку Комісії вже понад 400 сумнівних проєктів, які можна переглянути за посиланням.

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