Банківська система демонструє зростання ліквідності. Рівень досяг рекордних 1,9 трлн грн

На початку 2025 року українська банківська система демонструє подальше зростання запасу ліквідності. За попередніми даними, протягом лютого обсяг коштів фізичних осіб у гривні збільшився на 2,3%. Це свідчить про збереження позитивної динаміки довіри населення до банків в умовах складної економічної ситуації, спричиненої війною. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

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Що відомо

Гривневі кошти на рахунках підприємств також зросли на 2,3% за лютий. Це дозволило компенсувати більшу частину сезонних відтоків, що спостерігалися у січні.

Аналітики НБУ зазначають, що така динаміка повторює тенденцію, яка спостерігалася до повномасштабного вторгнення. Надходження на рахунки клієнтів, як правило, зростали наприкінці календарного року, потім скорочувалися на початку наступного, але швидко відновлювалися. При цьому, ці коливання не мали негативного впливу на загальний рівень ліквідності банківської системи.

Станом на початок березня 2025 року загальний обсяг коштів клієнтів у гривні в українських банках досяг рекордного рівня — 1,9 трильйона гривень. З початку повномасштабного вторгнення росії цей показник збільшився вдвічі, незважаючи на всі економічні труднощі воєнного часу. У НБУ підкреслюють, що такий значний обсяг фінансових ресурсів є надійною основою для подальшого розширення інвестиційної діяльності та кредитування економіки.

Високі нормативи ліквідності та запас міцності

Важливим індикатором стабільності банківського сектору є те, що фінансові установи з великим запасом виконують встановлені нормативи як короткострокової, так і довгострокової ліквідності. Крім того, обсяги високоякісних ліквідних активів у банках перевищують показники, зафіксовані до початку повномасштабного вторгнення. Це свідчить про значний запас міцності банківської системи України.