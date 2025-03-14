Бундесбанк попередив, що американські мита можуть підштовхнути Німеччину до рецесії

Президент Центрального банку Німеччини (Бундесбанк) Йоахім Нагель вважає, що мита на імпортовані у США товари можуть спровокувати нову рецесію у найбільшій економіці Європи. Про це Нагель сказав в інтерв'ю BBC.

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Що відомо

Хоча реакція Європи на мита США виправдана, вважає Нагель, торгова війна в кінцевому підсумку завдасть шкоди всім залученим сторонам.

«Ми живемо у світі, де діють мита, тому цього року на нас може чекати рецесія, якщо мита дійсно будуть запроваджені», — зазначив глава німецького банку.

Бундесбанк прогнозує, що без мит економіка Німеччини стагнуватиме, але все одно зросте приблизно на 0,2%, додав він.

Нагель назвав тарифну політику президента США Дональда Трампа «економікою минулого» і «не дуже гарною ідеєю». Він висловив підтримку заходам Євросоюзу у відповідь після того, як Трамп ввів мито у 25% на весь імпорт сталі до США.

Деталі

Визнаючи, що торгові війни породжують «тільки тих, хто програв», Нагель заявив, що ЄС не мав іншого вибору, окрім як відреагувати.

«Бо якщо щось працює проти вас, ви не можете прийняти таку політику», — наголосив президент Бундесбанку.

Напередодні головний економіст найбільшого американського банку JPMorgan Chase Брюс Касман оцінив імовірність рецесії США у 2025 році у 40%. Ризик рецесії зросте, ймовірно, до 50% або навіть більше, якщо мита, які Трамп пригрозив ввести з квітня, справді набудуть чинності.