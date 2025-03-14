ЄС пропонує створити фонд військової допомоги Україні на 40 мільярдів євро без Угорщини

Європейський Союз запропонував створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро . Фонд діятиме на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини. Про це повідомляє Euractiv.

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Минулого місяця дипломатичне представництво ЄС запропонувало створити схему на рівні ЄС для відправлення 1,5 млн набоїв в Україну. У тексті не було жодних цифр щодо суми.

Оскільки Угорщина постійно відмовляється брати участь у будь-яких програмах підтримки України, як військової, так і невійськової, що здійснюються через канали Європейського Союзу, пропозицію було переглянуто.

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країнам «рекомендується надати військову підтримку Україні у 2025 році на попередню суму щонайменше 20 млрд євро і потенційно довести її до 40 млрд євро залежно від потреб України».

Відповідно до запропонованого тексту, першим кроком має стати домовленість лідерів про виділення 5 млрд євро на закупівлю 2 мільйонів снарядів великого калібру для артилерії у 2025 році.

Кожна країна-член ЄС зробить внесок пропорційно своїй економічній потужності, або у грошовій формі, або шляхом надання допомоги в натуральній формі. Сам Європейський Союз зарахує 1,9 млрд євро, отриманих від прибутків з заморожених російських активів, як свою частку, незважаючи на те, що ці кошти вже були зарезервовані та частково виплачені.

Пріоритетом мають стати великокаліберні артилерійські боєприпаси, системи ППО, ракети, безпілотники, винищувачі, а також будь-яка допомога у відновленні боєздатності бригад, що, як правило, передбачає технічне обслуговування обладнання та нелетальну підтримку.

Список містить «внески держав-членів у гарантії безпеки для України», без додаткових подробиць. І будь-яка інша військова підтримка, яку Київ вважає пріоритетною, буде враховуватися як частина цієї схеми, йдеться в тексті.

Текст було передано країнам ЄС 13 березня, перед зустріччю міністрів закордонних справ у понеділок. Лідери також зберуться на саміті наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення обороноздатності.

Крайній термін для висловлення країнами зацікавленості у приєднанні до схеми — 30 квітня.

Переозброєння ЄС

Наступного тижня виконавчий орган ЄС планує представити деталі свого плану з вивільнення 800 млрд євро для спільних закупівель європейського оборонного устаткування і стимулювання виробництва в цій галузі.

У Білій книзі про майбутнє європейської оборони вже окреслено кроки до створення єдиного ринку для цього сектору і підкреслено критичні прогалини в можливостях, оскільки традиційний давній союзник США змушує Європу вживати більше заходів щодо забезпечення своєї оборони.

Незважаючи на прагнення США якомога швидше врегулювати війну, європейці регулярно обіцяли продовжувати постачати Україні зброю, щоб вона могла повернути собі територію, окуповану росією, мати сильні позиції за столом переговорів і зберегти здатність захищати себе в довгостроковій перспективі.