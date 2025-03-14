Перспективи цін на мережі Chainlink та Pi: Чи зможуть вони піднятися? XYZVerse набирає силу

Chainlink та Pi Network привертають увагу своєю нещодавньою ціновою активністю. Існують спекуляції щодо того, чи зможуть вони зберегти свій висхідний імпульс. У той же час XYZVerse набирає обертів як стійкий гравець на крипторинку. Які події впливають на ці зрушення і як вони можуть сформувати майбутній ландшафт? У цій статті досліджуються ці нові тенденції.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете дозволити собі пропустити!

XYZ — це ваша ексклюзивна VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой — XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, місія якого — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху в першому кварталі!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розгромити конкурентів. Наразі ціна $XYZ становить $0,003333, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що на нього чекає, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) останнім часом зазнав значних цінових коливань. За останній тиждень його ціна впала на 19,44%. Місячна зміна ще більш помітна — зниження на 29,61%. Однак, якщо поглянути на загальну картину, то за останні шість місяців LINK виріс на 15,45%. Наразі ціна коливається між $12,03 і $16,60, що відображає волатильність ринку.

Технічні індикатори подають змішані сигнали. Індекс відносної сили (RSI) становить 49,89, що вказує на нейтральну позицію без перекупленості чи перепроданості. Осцилятор Stochastic знаходиться на рівні 28,69, схиляючись до зони перепроданості, що може свідчити про потенційну висхідну корекцію. 10-денна та 100-денна прості ковзаючі середні знаходяться на позначках $13,31 та $13,48, що свідчить про відносно стабільний короткостроковий тренд.

Забігаючи наперед, можна сказати, що найближчий рівень опору знаходиться на позначці $19,42. Його прорив може привести ціну до другого опору на рівні $23,99, що означає потенційний приріст понад 50% від поточних рівнів. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні $10,27. Падіння нижче цієї позначки може призвести до другої підтримки на рівні $5,70, що означатиме значне зниження. Виходячи з поточних даних, якщо LINK утримається вище рівнів підтримки, ціна може зрости. І навпаки, продовження ведмежого імпульсу може призвести до подальшого зниження.

Pi Network (PI)

Pi Network (PI) нещодавно зазнав значних цінових коливань. За останній тиждень ціна знизилась на 12,23%, коливаючись в діапазоні від $1,10 до $1,87. Місячне падіння різке і становить 96,58%. За шість місяців ціна впала на 94,76%. Таке різке падіння підкреслює волатильність, якої зазнає PI.

Наразі ціна знаходиться біля 10-денної простої ковзної середньої на рівні $1,72 і вище 100-денної середньої на рівні $1,48. RSI знаходиться на рівні 57,06, що вказує на нейтральний імпульс. Стохастичний осцилятор знаходиться на рівні 41,60, що свідчить про помірні ринкові настрої. Рівень MACD 0,04 натякає на можливу зміну тренду.

Найближчий рівень опору — $2,32, що приблизно на 24% вище поточного максимуму. Його прорив може призвести до другого опору на рівні $3,09, що означає потенційне зростання більш ніж на 65%. З іншого боку, найближча підтримка знаходиться на рівні $0,78, що приблизно на 29% нижче поточного мінімуму. Падіння до другої підтримки на рівні $0,0091 було б значним падінням. Виходячи з цих показників, PI може або відскочити, або продовжити зниження, в залежності від руху ринку.

Висновок

Chainlink (LINK) і Pi Network (PI) залишаються сильними, в той час як XYZVerse (XYZ) набирає обертів як мемкоїн, що поєднує спортивний ентузіазм з культурою мемів в екосистемі, керованій спільнотою.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут:

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