Курс валют на 14 березня: євро в банках подешевшало на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 5 копійок зріс. Євро у покупці подешевшало на 15 копійок, а у продажу не змінилося.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,85 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,00−45,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,50−41,53 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,99−45,01 грн/євро.

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