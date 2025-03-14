Компанія Нової Пошти виходить на ринок електроенергії: отримали ліцензію

Компанія «Нова-Енерджі», що входить до складу групи компаній NOVA, частиною якої є поштовий оператор «Нова пошта», отримала ліцензію на постачання електроенергії. Про це повідомляється в офіційній заяві компанії.

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Отримання ліцензії дозволить «Нова-Енерджі» не лише забезпечувати електроенергією потреби «Нової пошти», але й здійснювати постачання електроенергії на відкритому ринку.

Процес отримання ліцензії тривав близько двох місяців. Відповідне рішення було ухвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).