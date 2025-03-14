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14 березня 2025, 10:45

Компанія Нової Пошти виходить на ринок електроенергії: отримали ліцензію

Компанія «Нова-Енерджі», що входить до складу групи компаній NOVA, частиною якої є поштовий оператор «Нова пошта», отримала ліцензію на постачання електроенергії. Про це повідомляється в офіційній заяві компанії.

Компанія «Нова-Енерджі», що входить до складу групи компаній NOVA, частиною якої є поштовий оператор «Нова пошта», отримала ліцензію на постачання електроенергії.

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Отримання ліцензії дозволить «Нова-Енерджі» не лише забезпечувати електроенергією потреби «Нової пошти», але й здійснювати постачання електроенергії на відкритому ринку.

Процес отримання ліцензії тривав близько двох місяців. Відповідне рішення було ухвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
14 березня 2025, 11:00
#
Блін, коли вже пролобіюють ринкові тарифи на електроенергію для населення з вільним вибором постачальника?
+
0
Я_ __
Я_ __
14 березня 2025, 11:07
#
Петро з 54 квартири третього під`їзду платить ДТЕК, Іван з 10 квартири першого під`їзду платить Нова-Енерджі, так приблизно уявляєш це?)) це було б добре для населення, але занадто багато зайвих рухів для постачальника, тому ніхто таке, швидше за все, не буде робити.

Щодо ринкових тарифів загалом, якщо мова йде про багатоквартирний будинок і всі хочуть обрати іншого постачальника — то такий варіант потенційно можливий, але постачальники можуть палки в колеса вставляти
+
0
zephyr
zephyr
14 березня 2025, 11:50
#
Живу в Германии, на улице моей- 4 поставщика электроэнергии, счетчики менять при смене поставщика- не надо, доп оборудование- тоже не надо. Это ведь не газ, где можно за счёт калорийности побрить овец. Другое дело- монополию разрушать, так легко ахметос не сдастся
+
0
Три літри
Три літри
14 березня 2025, 11:24
#
Прямо зараз під час активної фази війни?
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