Компанія «Нова-Енерджі», що входить до складу групи компаній NOVA, частиною якої є поштовий оператор «Нова пошта», отримала ліцензію на постачання електроенергії. Про це повідомляється в офіційній заяві компанії.
14 березня 2025, 10:45
Компанія Нової Пошти виходить на ринок електроенергії: отримали ліцензію
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Отримання ліцензії дозволить «Нова-Енерджі» не лише забезпечувати електроенергією потреби «Нової пошти», але й здійснювати постачання електроенергії на відкритому ринку.
Процес отримання ліцензії тривав близько двох місяців. Відповідне рішення було ухвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Щодо ринкових тарифів загалом, якщо мова йде про багатоквартирний будинок і всі хочуть обрати іншого постачальника — то такий варіант потенційно можливий, але постачальники можуть палки в колеса вставляти