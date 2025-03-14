ЄС продовжить санкції проти рф, але три особи виключать зі списку на вимогу Угорщини — Bloomberg

Європейський Союз наближається до домовленості про розширення санкцій щодо окремих росіян, включаючи низку мільярдерів, після того, як Угорщина відмовилася від свого заперечення. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

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ЄС розпочав письмову процедуру, яка дозволить продовжити санкції проти рф ще на шість місяців. Це відбулось після того, як на вимогу Будапешта, три особи були виключені зі списку. Про кого саме йдеться, наразі невідомо.

Зазвичай продовження санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну є рутинною процедурою, але після перемоги президента США Дональда Трампа на виборах у листопаді Угорщина почала блокувати ці рішення.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має проросійські погляди і є союзником Трампа, створив напруження навколо продовження санкцій на початку року, хоча врешті погодився.

Цього разу Угорщина вимагала виключити вісім осіб зі списку, щоб підтримати продовження санкцій. Водночас Люксембург наполягав на виключенні з-під санкцій російського олігарха Михайла Фрідмана, хоча він все ж і залишиться під обмеженнями.

ЄС наполягає на посиленні економічного тиску на росію, зокрема через режим санкцій. Санкції блоку потребують одностайної підтримки 27 держав-членів.