Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 891 660 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 березня 2025, 8:19
Втрати ворога за 13 березня: 1 410 російських окупантів, 6 танків та 153 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 891660 (+1410) осіб,
- танків — 10313 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 21443 (+11) од,
- артилерійських систем — 24455 (+46) од,
- РСЗВ — 1314 (+0) од,
- засоби ППО — 1103 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29136 (+153),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40469 (+114) од,
- спеціальна техніка — 3777 (+0).
Джерело: Мінфін
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