До закриття міжбанку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.
13 березня 2025, 17:26
Курс валют на вечір 13 березня: євро та долар подешевшали на міжбанку
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Відкриття 13 березня
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Закриття 13 березня
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Зміни
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41,53/41,56
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41,50/41,53
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3/3
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45,13/45,15
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45,11/45,13
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2/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,50−41,56, євро — 45,00−45,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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