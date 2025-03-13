Курс валют на вечір 13 березня: євро та долар подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 13 березня Закриття 13 березня Зміни долар 41,53/41,56 41,50/41,53 3/3 євро 45,13/45,15 45,11/45,13 2/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,50 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,50−41,56, євро — 45,00−45,25 грн.

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