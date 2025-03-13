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13 березня 2025, 14:37

Група північнокорейських хакерів розробила нову схему шахрайства з відеодзвінками. Деталі

Група північнокорейських хакерів розробила нову схему шахрайства з відеодзвінками. Про це повідомили декілька співробітників криптостартапів, пише incrypted.

Група північнокорейських хакерів розробила нову схему шахрайства з відеодзвінками.
Фото: depositphotos

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Деталі

Зокрема, генеральний директор Web3-компанії Ump Labs Нік Бакс розповів про один такий випадок. За його словами, дзвінок відбувається з кількома нібито венчурними інвесторами, які пишуть у чаті про проблеми зі звуком.

У випадку, якщо жертва піддалася обману, наступним кроком було б перенаправлення її іншу Zoom-кімнату. Посилання — підроблене, а на новій сторінці пропонують встановити «патч» для виправлення проблеми зі звуком або відео. Жертва поспіхом намагаєшся виправити проблему, а після встановлення «патчу» відбувається злом.

Нік Бакс додав, що ця група хакерів вже вкрала десятки мільйонів доларів, і їхню тактику починають копіювати інші.

Співзасновник ігрового блокчейн-стартапу Mon Protocol Джуліо Ксилоянніс заявив, що він та його партнер потрапили в шахрайську ситуацію. За його словами, під час дзвінку шахрай представився як член команди Story Protocol.

В кінці зустрічі зловмисник попросив використовувати Zoom. Після переходу за посиланням з’явилися нібито проблеми зі звуком, а Ксилояннісу запропонували встановити підозріле програмне забезпечення для виправлення неполадок. Згодом на зустрічі з’явилися інші партнери, що викликало занепокоєння у представника Mon Protocol.

Про аналогічну ситуацію також розповів співзасновник стартапу Stably Девід Чжан.

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Джерело: Мінфін
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