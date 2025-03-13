PRNext-2025: Провідні PR-експерти поділяться інсайтами, кейсами та антикризовими стратегіями

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 березня 2025, 19:20

PRNext-2025: Провідні PR-експерти поділяться інсайтами, кейсами та антикризовими стратегіями

Цього разу головна і найочікуваніша PR-подія року — Міжнародний форум PRNext 2025 відбудеться 3 квітня в Києві, де зберуться топові експерти галузі, котрі поділяться свіжими інсайтами, нетривіальними кейсами та актуальними антикризовими стратегіями.

Девізом Міжнародного форуму обрано — Nurturing trust.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, віце-президент Української PR-Ліги і со-founder PR-Service Agency так прокоментувала логіку формування цьогорічної програми: «Сучасний світ сповнений величезною кількістю різнопланових стресорів, що впливають на суспільно-політичні і економічні процеси. Те, що здавалося непохитним чи, принаймні, усталеним і зрозумілим, за лічені години розбивається вщент на наших очах. Але формування цільової репутації є процесом безперервним, який має відбуватися за будь-якої погоди. Тому на PRNext 2025 ми обговорюватимемо актуальний базовий фрейм репутаційного менеджменту як методологічно, так і через кейси, що його ілюструють».

На порядку денному наступні актуальні теми:

  • Як управляти репутацією в умовах тотальної невизначеності?

  • Що може бізнес зробити для ветеранів?

  • Яким чином відновити довіру після репутаційної кризи?

  • Як безпечно співпрацювати з інфлюенсерамив?

  • Адвокаційні стратегії для бізнесу

  • Ребрендинг у часи змін

  • Як разом працювати над міжнародним іміджем України?

  • І навіть гумор у корпоративних комунікаціях!

Окрім виступів та фахових дискусій в рамках PRNext-2025 відбудеться 10-та ювілейна церемонія нагородження переможців Національного рейтингу «Репутаційні АКТИВісти».

Довідка: Міжнародний форум PRNext проводиться з 2002 року (до 2023 р. мав назву Міжнародний PR-Фестиваль). Форум щорічно об'єднує понад 300 українських PR-профі, керівників компаній і представників суміжних галузей. PRNext — це некомерційна подія, яка існує завдяки підтримці спільноти та тематично орієнтована на висвітлення питань ефективного управління репутацією в бізнесі і розвитку інституту репутації у суспільстві.

Реєстрація вже відкрита! До 15 березня діють умови early birds — встигніть отримати 30% знижки.

Реєструйтеся зараз і станьте частиною PRNext-2025!

Буде цікаво, корисно та натхненно!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами