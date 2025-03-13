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13 березня 2025, 13:10

Єврокомісія залучила 9 млрд євро від розміщення облігацій

Європейська Комісія залучила 9 млрд євро від розміщення облігацій ЄС. Це вже третій випуск подібних цінних паперів 2025 року, у результаті розміщення яких акумульовано майже 40,2 млрд євро із запланованих на І півріччя 90 млрд євро емісії цільових облігацій. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Європейська Комісія залучила 9 млрд євро від розміщення облігацій ЄС.
Фото: depositphotos

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Деталі

Нинішній випуск має термін погашення — 12 грудня 2035 року, купон у розмірі 3,375%, дохідність повторної пропозиції 3,413%, що еквівалентно ціні 99,674%.

Попит на запропоновані цінні папери перевищив пропозицію більш ніж у 10 разів — усього було подано замовлень на суму 95 млрд. євро.

На що підуть кошти

Кошти від угоди будуть використані для фінансування політичних програм ЄС, зокрема NextGenerationEU та підтримки України.

Усі запозичення ЄС гарантуються бюджетом ЄС, а внески до бюджету ЄС є безумовним юридичним зобов’язанням усіх держав-членів згідно з Договорами ЄС.

З січня 2023 року ЄС фінансує свої різні політичні програми шляхом випуску єдиних облігацій ЄС, а не окремо визначених емісій облігацій для конкретних програм.

У рамах запровадженого єдиного підходу до фінансування Європейський Союз вже випустив облігації на суму близько 470,6 млрд євро.

Із цих коштів, отриманих в результаті розміщення цінних паперів ЄС:

  • майже 297 млрд євро було виплачено державам-членам у рамках програми NextGenerationEU Recovery and Resilience Facility;

  • 70 млрд євро спрямовано на інші програми ЄС, які користуються фінансуванням NextGenerationEU.

Частина коштів пішла на реалізацію програм підтримки України:

  • понад 13,1 млрд євро було виплачено в рамках механізму Ukraine Facility, який передбачає надання до 33 млрд євро позик в період між 2024 і 2027 роками;

  • 3 млрд євро виділено в рамках нової виняткової макрофінансової допомоги ЄС на загальну суму 18 млрд євро, яка буде погашена за рахунок надходжень від знерухомлених російських державних активів, у рамках ініціативи ERA від G7.

Загальний непогашений борг ЄС зараз становить близько 646,7 млрд євро (з них понад 28,3 млрд євро у формі векселів ЄС).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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