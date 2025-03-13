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13 березня 2025, 12:16

70% українців віддають перевагу українським виробникам — опитування

53% респондентів зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам. Водночас для 8% опитаних походження товару не має значення. Про це йдеться у результатах опитування Rakuten Viber.

53% респондентів зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам.
Фото: depositphotos

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Що обирають українці

Результати опитування показали, що 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.

На запитання «Чи підтримуєте ви українських виробників?» відповіді розподілилися таким чином:

  • Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки — 53%;
  • Обираю українське, якщо товар кращий за іноземний — 21%;
  • Так, завжди обираю те, що зроблено в Україні — 17%;
  • Мені байдуже, походження товару не має значення — 8%;
  • Не купую українське, бо не довіряю якості — 1%.

Методика дослідження

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>46 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
zephyr
zephyr
13 березня 2025, 13:29
#
Утром, покупаю украинское авто, в обед- смартфон и ноутбук, ну, а вечером, отечественные underarmor :D
+
+30
agfromua
agfromua
13 березня 2025, 13:33
#
Без розбивки по товарних групах це дослідження до @раки.
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
13 березня 2025, 13:34
#
Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки. Ну це про хавку.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
13 березня 2025, 14:42
#
80% українців підтримують Зеленського та готові воювати до останнього українця.
Остальні 20% живуть в Україні:)
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