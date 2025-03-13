53% респондентів зазвичай купують українське, ще 17% — завжди віддають перевагу локальним брендам. Водночас для 8% опитаних походження товару не має значення. Про це йдеться у результатах опитування Rakuten Viber.
13 березня 2025, 12:16
70% українців віддають перевагу українським виробникам — опитування
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що обирають українці
Результати опитування показали, що 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.
На запитання «Чи підтримуєте ви українських виробників?» відповіді розподілилися таким чином:
- Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки — 53%;
- Обираю українське, якщо товар кращий за іноземний — 21%;
- Так, завжди обираю те, що зроблено в Україні — 17%;
- Мені байдуже, походження товару не має значення — 8%;
- Не купую українське, бо не довіряю якості — 1%.
Методика дослідження
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>46 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4
Остальні 20% живуть в Україні:)