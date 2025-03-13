70% українців віддають перевагу українським виробникам — опитування

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Результати опитування показали, що 70% респондентів віддають перевагу українським виробникам: 17% обирають українське завжди, 53% — інколи роблять винятки, але зазвичай купують товари місцевих виробників.

На запитання «Чи підтримуєте ви українських виробників?» відповіді розподілилися таким чином:

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>46 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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