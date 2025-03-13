MGX інвестує $2 млрд у Binance, домінування біткоїна досягло нового максимуму: що нового

MGX інвестує $2 мільярди у Binance — перша інституційна угода в історії компанії

Криптовалютна біржа Binance оголосила про залучення $2 млрд інвестицій від MGX — компанії, що спеціалізується на штучному інтелекті та передових технологіях. Про це повідомляє пресслужба Binance.

«Ця угода стала першою інституційною інвестицією в Binance, відкриваючи новий етап розвитку всієї криптоіндустрії», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що угода повністю оплачена у криптовалюті (стейблкоїнах).

MGX отримує міноритарну частку в Binance, розширюючи свою діяльність у сфері цифрових активів.

«Інвестиція MGX у Binance — це підтримка майбутнього цифрових фінансів. Інституційний інтерес до криптовалют продовжує зростати, і необхідність у безпечній, регульованій та масштабованій інфраструктурі стає все більш очевидною. Binance задає стандарти в цих сферах. Спільними зусиллями ми будемо сприяти розвитку більш відкритої та стійкої фінансової екосистеми», — зазначає Ахмед Яхія, CEO MGX.

Gemini впровадила доларові перекази для інституціоналів у Європі

Криптобіржа Gemini оголосила про запуск USD-платежів для інституційних користувачів з Великої Британії та Швейцарії. Про це повідомляє Cointelegraph.

«У найближчі кілька тижнів ми плануємо розширити підтримку доларових платежів для наших інституційних клієнтів з ЄС», — заявив глава європейського підрозділу Gemini Марк Дженнінгс.

Послуга також буде доступна користувачам біржі в Гібралтарі, Джерсі, Гернсі, на острові Мен і в деяких країнах Європейської економічної зони.

Для інтеграції USD-платежів Gemini співпрацює з банком Frick з Ліхтенштейну. Клієнти біржі зможуть вносити та знімати долари без комісії, використовуючи миттєві перекази через сервіс xPulse.

Функція дасть змогу інвесторам безпосередньо торгувати криптовалютою в доларах, уникаючи конвертації в євро або фунти стерлінгів. Дженнінгс зазначив, що використання доларових платежів спростить роботу інституційних клієнтів на крипторинку.

Нові функції Gemini будуть доступні безпосередньо на платформі через власні організації, які отримали ліцензії Electronic Money Institution (EMI). Це дасть змогу біржі обходитися без сторонніх партнерів для управління платежами.

Canaan залучила $200 млн для розширення майнінгу в Північній Америці

Виробник обладнання для майнінгу біткоїнів Canaan Inc залучив фінансування на суму до $200 млн. Фінансування компанія отримала шляхом випуску привілейованих акцій серії A-1.

Представники фірми підтвердили, що вже отримала $100 млн від інституційного інвестора за підсумками першого траншу. Очікується, що друга половина суми буде переведена після виконання низки умов.

Фінансування спрямують на підтримку досліджень і розробок, розширення виробничих потужностей і розвиток цифрової інфраструктури для майнінгу в Північній Америці. За словами генерального директора Canaan Нангенга Чжана, компанія має намір досягти хешрейту в 10 EH/s до середини 2025 року.

Він зазначив, що такі дії підкреслюють упевненість компанії та її інвесторів у довгострокових перспективах біткоїна.

Цей раунд слідує за серією попередніх угод із залучення капіталу. У червні 2024 року Canaan отримала два кредити на суму $22,3 млн, забезпечених 530 біткоїнами. У жовтні було завершено розміщення привілейованих акцій, у межах якого компанія залучила ще $50 млн.

З листопада 2023 року загальний обсяг коштів, залучених Canaan, сягнув $125 млн. У листопаді минулого року компанія також уклала угоду про продаж акцій серії A-1 на $30 млн, спрямувавши їх на розгортання інфраструктури й устаткування для майнінгу в США та Канаді.

Домінування біткоїна досягло нового максимуму в поточному циклі — Matrixport

Показник домінування біткоїна на крипторинку досяг нового циклічного максимуму, перевищивши попередній пік. Про це заявили аналітики Matrixport.

Експерти додали, що це свідчить про те, що ралі альткоїнів було короткочасним і тривало всього місяць: з обрання Трампа президентом США у листопаді до початку грудня, коли сильніший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у США змістив ринкову увагу на більш яструбину позицію Федеральної резервної системи.

«Досвідчені трейдери перейшли з альткоїнів в біткоїн, який, попри зниження, значно перевищив загальний ринок альткоїнів. Тепер надії зосереджуються на відновленні ліквідності для подальшого росту першої криптовалюти», — заявили аналітики.

Вони додали, що з огляду на ймовірність збереження жорсткої монетарної політики ФРС, наступний етап ралі може вимагати більше терпіння.

Домінування біткоїна становить близько 62%. На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $82 700.