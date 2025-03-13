Курс валют на 13 березня: долар та євро у банках подорожчали

У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу додало 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 3 копійки у покупці та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,85 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 45,17−45,39 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,53−41,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,13−45,15 грн/євро.

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