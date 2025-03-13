Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 890 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 березня 2025, 8:15
Втрати ворога за 12 березня: 1 200 російських окупантів, 1 танк та 71 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 890250 (+1200) осіб,
- танків — 10307 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 21432 (+2) од,
- артилерійських систем — 24409 (+19) од,
- РСЗВ — 1314 (+0) од,
- засоби ППО — 1103 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28983 (+71),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40355 (+81) од,
- спеціальна техніка — 3777 (+0)
Джерело: Мінфін
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