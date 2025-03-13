Індія скоротила імпорт алмазів із росії на 15%

Імпорт алмазів з Росії до Індії у 2024 році впав на 15%, склавши 5,74 млн карат. Про це повідомило міністерство торгівлі та промисловості Індії. Роком раніше було завезено 6,8 млн карат.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інтерес до алмазів

У грошовому вираженні падіння було суттєвішим — на 39% до $664 млн порівняно з $1,093 млрд роком раніше.

Середня ціна російських алмазів, що надходили до Індії, впала за рік на 28% до $115,7 за карат порівняно з $160,7 за карат роком раніше.

Сумарний імпорт Індією алмазів минулого року був на 23% нижчим за дані 2023 року, склавши 117,5 млн карат.

Найбільшими постачальниками алмазів (у грошах) до Індії залишаються ОАЕ, США, Гонконг і Бельгія.

При цьому Гонконг, який до 2022 року поступався росії за обсягом поставок алмазів, продовжує збільшувати свою частку, хоча в 2024 році поставки скоротилися на 24%.

Імпорт з ОАЕ впав на 12% р/р, з Бельгії — на 30% до $7,95 млрд. і $2,16 млрд. відповідно.

Імпорт російських алмазів став знижуватися у річному порівнянні з квітня минулого року. До цього динаміка була іншою: в березні імпорт був в 2,3 рази більше даних 2023 року, склав 728 тис. карат, у лютому — на 85% вище р/р (1,81 млн карат), а у січні — на 14% вище (400 тис. карат).

Нагадаємо

З 1 березня 2024 року набув чинності другий етап санкцій країн G7 щодо російського дорогоцінного каміння.

Після введення з 1 січня прямої заборони на імпорт алмазів та діамантів безпосередньо з росії, з 1 березня він поширився на діаманти від 1 карата, ограновані з російських алмазів у третіх країнах. Це найбільш чутливий захід із санкційного пакету країн «сімки», на які припадає 70% світового роздрібного ринку діамантів.

Індія є найбільшим виробником діамантів у світі, тут виробляється 9/10 всіх діамантів, переважно дрібних, сировиною для яких традиційно були російські камені.