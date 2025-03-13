Саудівська Scopely придбає розробника відеоігри Pokemon Go за $3,5 млрд

Саудівська компанія Scopely Inc. досягла угоди з американською Niantic Inc. про покупку її бізнесу з розробки відеоігор, яка випустила популярну мобільну гру Pokemon Go. Про це йдеться у прес-релізі компаній.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Сума угоди становитиме $3,5 млрд. Scopely, що належить підрозділу суверенного фонду Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF), також отримає права на ігри Pikmin Bloom та Monster Hunter Now.

Niantic була виділена з Google, яка належить Alphabet Inc., у 2015 році. Її головний виконавчий директор та засновник Джон Хенкі працював у галузі супутникової картографії, перш ніж очолити підрозділ продуктів Google Geo.

У 2024 році компанія отримала виручку у сегменті відеоігор у розмірі $1 млрд, кількість щомісячно активних користувачів її ігор становить близько 30 млн.

Niantic здобула популярність як розробник гри Pokemon Go, що вийшла в 2016 році і відразу стала світовим бестселером.

За даними самої компанії, Pokemon Go є найбільш скачуваним і прибутковим додатком доповненої реальності в історії. Гра полягає в тому, щоб гуляти з інтерактивною картою та шукати покемонів.

Однак потім у компанії виникли проблеми, і в 2022—2023 роках. вона змушена була піти на скорочення штату та відмови від низки ігор, що знаходилися на стадії розробки.

У 2022 році Niantic закрила гру Harry Potter: Wizards Unite, яка була випущена у 2019 році.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.