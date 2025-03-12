В Україні розробляють проєкт зі створення венчурних фондів, який розвиватиме технологічні стартапи

В Україні розпочали розробку нового проєкту «Дія.City Invest», який стимулюватиме створення невеликих венчурних фондів для розвитку високотехнологічних стартапів. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, щоб в Україні зʼявилися свої Google, Facebook, Uber, потрібно сформувати культуру венчурних інвестицій.

«Тому разом із Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку працюємо над концептом „Дія.City Invest“. Розробимо законодавство, яке дасть змогу запустити в Україні венчурний інвестиційний фонд буквально за тиждень», — розповів він.

Федоров зазначив, що у «Дія.City Invest» створюватимуть невеликі венчурні фонди розміром до 20 млн євро на початковому етапі, а фокус буде на інвестиціях у резидентів «Дія.City».

Він додав, що в Україні може з'явитися до 10 венчурних фондів, а українські технологічні стартапи матимуть «паливо» для розвитку й масштабування в Україні.