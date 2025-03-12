До закриття міжбанку курс долара зріс на 11 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
12 березня 2025, 17:28
Курс валют на вечір 12 березня: євро та долар подорожчали на міжбанку
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Відкриття 12 березня
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Закриття 12 березня
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Зміни
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41,42/41,45
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41,53/41,56
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11 /11
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45,16/45,18
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45,32/45,35
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16/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,80 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,55 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,55−41,65, євро — 45,20−45,38 грн.
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Джерело: Мінфін
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