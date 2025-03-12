Виторг McDonaldʼs Україна зріс на 30% у 2024 році

Виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» у 2024 році склав 16,8 мільярда гривень, що на 30% більше, ніж у 2023 році (12,9 мільярда гривень). Про це свідчать дані з бази YouControl, пише Forbes.

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Фінансові показники McDonaldʼs Україна

Прибуток компанії зріс на 23,2% до 1,5 мільярда гривень.

Вартість активів збільшилася на 27,3% до 7 мільярдів гривень (у 2023 році — 5,5 мільярда гривень).

Відвідуваність ресторанів

У 2024 році ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 мільйони клієнтів, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Компанія поступово наближається до показника 2021 року, коли кількість відвідувань становила 125 мільйонів.

Ці результати свідчать про відновлення бізнесу McDonaldʼs в Україні після складних періодів, пов’язаних із економічними та соціальними викликами. Компанія продовжує збільшувати свою присутність та популярність серед українських споживачів.