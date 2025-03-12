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12 березня 2025, 17:45

Виторг McDonaldʼs Україна зріс на 30% у 2024 році

Виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» у 2024 році склав 16,8 мільярда гривень, що на 30% більше, ніж у 2023 році (12,9 мільярда гривень). Про це свідчать дані з бази YouControl, пише Forbes.

Виторг підприємства з іноземними інвестиціями «Макдональдз Юкрейн ЛТД» у 2024 році склав 16,8 мільярда гривень, що на 30% більше, ніж у 2023 році (12,9 мільярда гривень).

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Фінансові показники McDonaldʼs Україна

  • Прибуток компанії зріс на 23,2% до 1,5 мільярда гривень.
  • Вартість активів збільшилася на 27,3% до 7 мільярдів гривень (у 2023 році — 5,5 мільярда гривень).

Відвідуваність ресторанів

У 2024 році ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 мільйони клієнтів, що на 16% більше, ніж у 2023 році. Компанія поступово наближається до показника 2021 року, коли кількість відвідувань становила 125 мільйонів.

Ці результати свідчать про відновлення бізнесу McDonaldʼs в Україні після складних періодів, пов’язаних із економічними та соціальними викликами. Компанія продовжує збільшувати свою присутність та популярність серед українських споживачів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Leonid Fridman
Leonid Fridman
12 березня 2025, 19:02
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Мне искренне жалко людей которые эту забегаловку посещают и считают ее вершиной кулинарного мастерства. В крупных городах достаточно других заведений, которые лучше. Например в Киеве внезапно (!) для себя открыл Gremio Grill, который за те же деньги предлагает бургеры больше по размеру, дык еще и на угле мясо готовится, а это уже другой уровень качества совершенно. Я в маке не могу банально наестся самым большим бургером, потому что он всего лишь 318 грамм весом, а в этом заведении о котором пишу самый крупный — 420 грамм и с тремя(!) котлетами.
И это не единственное заведение, просто как пример привел, таковых штук 10 в Киеве найдется которые мак тупо заткнут за пояс.
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