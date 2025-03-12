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12 березня 2025, 17:15

ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту у 2025 та 2026 роках

ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту у 2025 році на 1,45 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік — на 1,43 млн б/д, йдеться у щомісячному звіті організації.

ОПЕК знову зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту у 2025 році на 1,45 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік — на 1,43 млн б/д, йдеться у щомісячному звіті організації.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіОцінку попиту на нафту в 2024 році збережено на рівні 103,75 млн б/д, на 2025-й — на рівні 105,2 млн б/д, на 2026-й — на рівні 106,63 млн б/д.

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Деталі

Оцінку попиту на нафту в 2024 році збережено на рівні 103,75 млн б/д, на 2025-й — на рівні 105,2 млн б/д, на 2026-й — на рівні 106,63 млн б/д.

При цьому структура споживання всередині 2025 року зазнала незначних змін: у I кварталі в ОПЕК прогнозують світовий попит на нафту в 104,25 млн б/д (у оцінці лютого — 104,2 млн б/д), у II-му — в 104,45 млн б/д (проти 104,34 млн б/с 05,5 млн б/д місяцем раніше), у IV-му — в 106,75 млн б/д (проти 106,71 млн б/д місяцем раніше).

Аналітики ОПЕК, як і раніше, очікують, що основний приріст у 1,34 млн б/д припаде на країни, що не входять до ОЕСР, насамперед, на Китай, а також на інші країни Азії, Близького Сходу, Латинської Америки та Індії.

У країнах ОЕСР споживання зросте лише на 110 тис. б/д переважно за рахунок американського регіону, тоді як у країнах Європи та АТР, що входять до організації, приріст буде стриманим — 10 тис. б/д та 20 тис. б/д відповідно.

ОПЕК зазначила, що світове економічне зростання наприкінці 2024 року продовжило набирати обертів. Зокрема, Китай досяг свого річного цільового показника зростання у 5%, тоді як Індія повернулася до прискореного зростання у IV кварталі 2024 року після уповільнення у III кв. 2024 року.

США зберегли стійке зростання, незважаючи на невелике уповільнення до кінця року. Японія продемонструвала відновлення у ІІ півріччі минулого року.

Бразилія та росія зберегли сильну динаміку зростання, хоча перегрів у деяких частинах їх економік та висока інфляція залишаються проблемою. У той час як Єврозона продемонструвала повільніше економічне зростання до кінця року, очікується, що регіон відновиться у майбутньому.

Очікується, що ці тенденції зростання збережуться в 2025 році, при цьому прогнозується економічне зростання на рівні 3,1% у річному обчисленні, за яким піде невелике прискорення до 3,2% у річному обчисленні в 2026 році.

В ОПЕК очікують, що США збережуть здорову динаміку зростання, незважаючи на невизначеність у торговельних відносинах, Японія продовжить відновлюватися. Прогноз у Єврозоні вказує на відновлення після слабшої динаміки зростання, що спостерігалася наприкінці 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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