«єРобота»: Держава інвестувала 12 мільярдів у розвиток малого та середнього бізнесу

З початку дії проєкту «єРобота» у липні 2022 року держава інвестувала через гранти 12 млрд грн у старт та розвиток малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Зазначається, що фінансову підтримку на старт або розвиток своєї справи отримали майже 25 000 підприємців. 75% з інвестованих коштів грантери вже повернули у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету.

«Завдяки цій підтримці підприємці запустили роботу тисяч компаній, змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва товарів і послуг, вийти на нові ринки, створити понад 65 тисяч робочих місць. Грантери вже сплатили до бюджету понад 9 млрд грн податків і зборів», — заявила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Від запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року:

за програмою «Власна Справа» — видано 22 488 мікрогрантів на 5,3 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 926 грантів на 4,6 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 268 грантів на 1,3 млрд грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 1 122 гранти на 525 млн грн.

Хто може отримати грант

Отримати грант на старт або розвиток бізнесу можуть як діючі підприємці, так і люди, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

Заяви на грант подаються через портал «Дія» разом з бізнес-планом. Для отримання мікрогранту понад 75 тис. грн за програмою «Власна Справа» обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту, за іншими програмами — створення до кількох десятків робочих місць.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.