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12 березня 2025, 12:55

Європейські акції зросли на новинах про ймовірне 30-денне перемир'я в Україні

Європейські фондові ринки зросли у середу після того, як Україна погодилася на 30-денне перемир’я з росією за пропозицією США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейські фондові ринки зросли у середу після того, як Україна погодилася на 30-денне перемир’я з росією за пропозицією США.
Фото Pixabay

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Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,6%. Напередодні він втратив 1,7% після того, як президент США Дональд Трамп удвічі підвищив мита на канадську сталь та алюмінієві вироби.

Більшість секторів індексу демонстрували зростання в ранковій торгівлі, лідером стали європейські банки — їхній індекс додав 1,1%.

Акції Zealand Pharma підскочили на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche отримала права на терапію ожиріння від данської біотехнологічної компанії в рамках угоди про співпрацю на суму до $5,3 млрд. Акції Roche подорожчали на 4%.

Єдиним сектором, що показав зниження, стала роздрібна торгівля: індекс впав на 2,8%. Німецький виробник спортивного одягу Puma обвалився на 22% до восьмирічного мінімуму після слабкого прогнозу щодо продажів у першому кварталі.

Тим часом інвестори чекають на ключові дані щодо інфляції у США, які будуть оприлюднені пізніше цього дня. Будь-яке перевищення очікувань може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
12 березня 2025, 13:19
#
А «лідери» ЄС хочуть продовження…
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