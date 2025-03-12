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12 березня 2025, 12:05

Використання технології Tap to Phone в Україні зросло на 48%

Компанія Visa повідомила, що протягом 2024 року використання технології Tap to Phone у світі зросло на 200%, а в Україні — на 48%. Ця технологія дозволяє перетворити смартфон на POS-пристрій за допомогою спеціального додатку.

Компанія Visa повідомила, що протягом 2024 року використання технології Tap to Phone у світі зросло на 200%, а в Україні - на 48%.

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Переваги для малого та середнього бізнесу

30% користувачів Tap to Phone — це новостворені малі підприємства.

Технологія допомагає малому та середньому бізнесу по всьому світу приймати безконтактні платежі через смартфони з підтримкою NFC.

Нова Пошта — один із найбільших користувачів

Нова Пошта активно використовує Tap to Phone для своєї кур'єрської служби. Наразі 80% усіх цифрових транзакцій компанії обробляються через це рішення.

Перспективи розвитку Tap-технологій

Visa очікує, що використання Tap-функцій продовжуватиме зростати у 2025 році. Серед нових функцій:

  • Tap to Add Card: дозволяє додати картку до цифрового гаманця, просто приклавши її до смартфона.
  • Tap to Confirm: дозволяє швидко та безпечно автентифікувати перекази на велику суму. Ця функція незабаром стане доступною в регіоні CEMEA, до якого входить Україна.

Ці інновації демонструють, як Visa продовжує розширювати можливості безконтактних платежів, роблячи їх доступними для бізнесу та споживачів у всьому світі, включаючи Україну.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
12 березня 2025, 12:20
#
В цей час криптобалбеси «а вот USDT…»
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