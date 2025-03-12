Компанія Visa повідомила, що протягом 2024 року використання технології Tap to Phone у світі зросло на 200%, а в Україні — на 48%. Ця технологія дозволяє перетворити смартфон на POS-пристрій за допомогою спеціального додатку.
Використання технології Tap to Phone в Україні зросло на 48%
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Переваги для малого та середнього бізнесу
30% користувачів Tap to Phone — це новостворені малі підприємства.
Технологія допомагає малому та середньому бізнесу по всьому світу приймати безконтактні платежі через смартфони з підтримкою NFC.
Нова Пошта — один із найбільших користувачів
Нова Пошта активно використовує Tap to Phone для своєї кур'єрської служби. Наразі 80% усіх цифрових транзакцій компанії обробляються через це рішення.
Перспективи розвитку Tap-технологій
Visa очікує, що використання Tap-функцій продовжуватиме зростати у 2025 році. Серед нових функцій:
- Tap to Add Card: дозволяє додати картку до цифрового гаманця, просто приклавши її до смартфона.
- Tap to Confirm: дозволяє швидко та безпечно автентифікувати перекази на велику суму. Ця функція незабаром стане доступною в регіоні CEMEA, до якого входить Україна.
Ці інновації демонструють, як Visa продовжує розширювати можливості безконтактних платежів, роблячи їх доступними для бізнесу та споживачів у всьому світі, включаючи Україну.
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