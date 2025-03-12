Нова пошта запустила доставку посилок у власні пункти у десяти містах Чехії

Нові точки сервісу запрацювали в Їглаві, Оломоуці, Чеських Будейовицях, Брно, Пршибрамі, Ліберці, Біліні, Усті-над-Лабем, Тепліце та Хомутові. Вони розташовані в закладах українського бізнесу, як-от магазинах українських товарів, сервісних центрах, готелях, ательє, тощо. Про це йдеться у повідомленні НП.

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Деталі

У нових пунктах можна як отримати сплачену посилку до 30 кг і оголошеною вартістю до 8500 грн (5000 крон), так і відправити посилку. Оформлення відправлення здійснюється онлайн через мобільний застосунок або сайт.

Після оплати клієнт приносить запаковану посилку до найближчого пункту прийому. У різних пунктах доступні варіанти відправки посилок вагою 10 кг, 15 кг або 30 кг — система сама підкаже можливі опції під час оформлення.

Адреси пунктів прийому та видачі посилок у Чехії:

Їглава — Chlumová 1a, магазин Potraviny z Ukrajiny

Оломоуц — Kmochova 9/1222/10A, магазин Cmak

Чеське Будейовіце — Palackého nam 1154/1, ательє Oprava Odevu

Брно — Táborská 151, магазин Imperia potravin

Пршибрам — Milinska 134, Agentura pro pomoc Ukrajincům

Ліберець — Ještědská 50/55, магазин Vinotéka

Біліна- Nábreži 488, готель Penzion U Běly

Усті- над- Лабем- Mírové náměstí 109/33, магазин Viktoriia

Тепліце — Masarykova třída 3365, KARAT-INVEST

Хомутов — Palackého 4468, магазин Dolya Shop

Вартість доставки у пункт прийому та видачі дорівнює вартості доставки у відділення в Чехії та не передбачає додаткових доплат.

Нагадаємо

На сьогодні мережа Нової пошти в Чехії включає вісім власних відділень у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві та Пардубіце, а також 1300 партнерських поштоматів Alza Box і 1400 партнерських пунктів видачі GLS Parcel Shop.

Клієнти також можуть скористатися кур'єрською доставкою та забором відправлень з будь-якої адреси в країні.