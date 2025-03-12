Курс валют на 12 березня: долар у банках додав 10 копійок, євро — 19 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 19 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало 22 копійки у покупці та 25 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,80 грн. Євро купують за 44,85 грн, а продають за 45,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,60, євро — 44,78−45,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,42−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,16−45,18 грн/євро.

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