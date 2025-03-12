Цифровий Форт Нокс Трампа розпалює криптовалютну спільноту — ці 5 альткоїнів можуть злетіти

Новий цифровий крок Трампа викликав ажіотаж на крипторинку. П'ять альтернативних монет привертають увагу як потенційні лідери. Цей несподіваний розвиток подій привернув увагу інвесторів з усього світу. У статті ми розглянемо ці альткоіни та з'ясуємо, чому вони можуть незабаром злетіти.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проект, який ви не можете дозволити собі випробовувати!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-перепустка до спортивної революції, заснованої на мемах. Подумайте про це як про MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Але кожній революції потрібен герой — хтось, хто готовий боротися з труднощами і підняти токен $XYZ на вершину.

Цей герой — XYZepe, боєць у масці, справжній віруючий, невпинний власник $XYZ, місія якого — вивести XYZVerse на перше місце на CoinMarketCap. Він доводить, що аутсайдери можуть досягти успіху.

З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле, екосистема XYZVerse буде продовжувати розширюватися — і ваші винагороди будуть зашкалювати!

А ось і кульмінаційний момент ролика: XYZVerse було офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, який підкреслює його вибуховий потенціал на мем-монетній арені.

Попередній продаж XYZ — це ваш шанс встигнути до вибуху в першому кварталі!

Мем-монети є беззаперечними чемпіонами криптовалютного світу, і XYZ має намір розгромити конкурентів. Наразі ціна $XYZ становить $0,003333, але вона залишається недооціненою криптовалютою, яка може зрости до $0,1 на фінальній стадії попереднього продажу.

Але перемога не приходить за одну ніч — вона вимагає відданості, стратегії і бійця, готового пройти всю дистанцію. XYZepe знає, що на нього чекає, але з підтримкою спільноти він піднімає $XYZ до легендарного статусу.

З майбутнім лістингом на основних платформах CEX і DEX, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і повністю перевіреною командою, XYZ вже знаходиться попереду гри. Перевага першопрохідця є ключовим фактором тут — встигніть до того, як натовп штурмує поле, і ви отримаєте набагато більший прибуток!

XYZepe бореться за славу — чи будете ви з ним?

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) останнім часом зазнав значного зниження. За останній тиждень його ціна впала на 18,14%. За останній місяць вона впала на 30,36%, а за півроку — на 26,41%. Наразі AVAX торгується в діапазоні від $15,46 до $22,78.

Технічні індикатори показують змішані сигнали. Індекс відносної сили (RSI) становить 46,17, що вказує на те, що актив наближається до території перепроданості. 10-денна проста змінна середня становить $16,54, що нижче 100-денної середньої на рівні $19,16, що вказує на спадний тренд. Рівень MACD є від'ємним і становить -0,3684, що вказує на ведмежий імпульс.

Забігаючи наперед, найближчий рівень опору — $27,61. Якщо AVAX прорветься вище цього рівня, він може націлитися на наступний опір на рівні $34,94, що представляє собою значне відсоткове зростання від поточних рівнів. З іншого боку, найближчий рівень підтримки — $12,95. Падіння нижче цього рівня може призвести до падіння до другої підтримки на рівні $5,63, що буде значним зниженням. Трейдери стежать за цими ключовими рівнями, щоб оцінити, чи буде ціна зростати, чи продовжить падати на основі поточних даних.

Chainlink (ПОСИЛАННЯ)

Chainlink (LINK) останнім часом зазнав помітних цінових змін. За останній тиждень його ціна знизилась на 11,26%. За останній місяць падіння було більш значним — 30,51%. Однак, якщо озирнутися на шість місяців назад, ціна Chainlink фактично зросла на 23,21%, що вказує на потенційну довгострокову міцність, незважаючи на короткострокові падіння.

Наразі Chainlink торгується в діапазоні від $12,02 до $16,60. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $19, і його подолання може привести ціну до другого рівня опору на позначці $23. З іншого боку, найближчий рівень підтримки знаходиться на позначці $10,26, а вторинна підтримка — на позначці $5,68. Ці рівні вказують на ключові точки, де ціна може відскочити або продовжити свій тренд.

Технічні індикатори показують змішані сигнали. 10-денна проста ковзаюча середня становить $12,59, що нижче 100-денної SMA на рівні $14,79, що вказує на короткостроковий спадний тренд. Індекс відносної сили становить 41,78, наближаючись до порогу перепроданості, що може вказувати на потенційний ціновий відскок. Рівень MACD є від'ємним і становить -0,3224, що вказує на ведмежий імпульс. Ці фактори разом узяті означають, що ціна Chainlink може продовжувати коливатися, і трейдери уважно стежать за цими рівнями.

Polkadot (DOT)

Токен DOT від Polkadot нещодавно зіткнувся з низхідним трендом. За останній тиждень його ціна впала майже на 11%. За минулий місяць вона знизилася на понад 16%, а за останні півроку — приблизно на 5%. Наразі DOT торгується в діапазоні від $3,58 до $4,85, що відображає постійний тиск з боку продавців.

Токен наближається до свого найближчого рівня підтримки на позначці $3,14. Якщо цей рівень утримається, він може запобігти подальшому падінню. З іншого боку, найближчий опір знаходиться на рівні $5,68. Пробиття цього опору може сигналізувати про розворот і потенційне зростання до другого опору на рівні $6,95. 10-денна проста ковзаюча середня становить $3,89, що нижче 100-денної середньої на рівні $4,24. Це свідчить про ведмежий короткостроковий тренд порівняно з довгостроковим.

Технічні індикатори подають змішані сигнали. Індекс відносної сили становить 47,28, що вказує на те, що DOT не є ані перекупленим, ані перепроданим. Стохастичний осцилятор знаходиться на високій позначці 85,25, що вказує на можливу перекупленість і ймовірність короткострокового відкату. Рівень MACD є злегка негативним на рівні -0,04618, натякаючи на продовження ведмежого імпульсу. Враховуючи ці фактори, ціна DOT може продовжити консолідацію або зазнати незначного зниження, перш ніж знайти сильнішу підтримку.

Polygon (ex-MATIC) (POL)

За останні шість місяців ціна на POL (ex-MATIC) впала на 44,41%. Лише за останній місяць ціна впала на 31,75%. За останній тиждень вона знизилася на 17,26%. Поточна ціна коливається між $0,19 та $0,28, що відображає тенденцію до зниження.

Виходячи з даних, ціна може продовжити падіння. Індекс відносної сили знаходиться на рівні 45,33, вказуючи на нейтральний імпульс, але схиляючись до перепроданості. Рівень MACD має негативне значення -0,00404, що вказує на ведмежий імпульс. Найближчий рівень підтримки знаходиться на позначці $0,16. Якщо ціна прорветься нижче цього рівня, вона може досягти другого рівня підтримки на рівні $0,0776, що означає потенційне падіння на понад 50%. Однак, якщо ціна відновиться, вона може зіткнутися з опором на рівні $0,33, що означає потенційне зростання приблизно на 20% від поточної ціни. Прості ковзаючі середні за 10 і 100 днів становлять $0,21 і $0,23, відповідно, близько до поточної ціни, що вказує на ведмежий тренд.

Нещодавні показники монети демонструють чітку тенденцію до зниження зі значними падіннями. Технічні індикатори вказують на продовження ведмежого імпульсу. Якщо ринкові умови не зміняться, POL може продовжити тестувати нижчі рівні підтримки. Трейдерам слід уважно стежити за підтримкою на рівні $0,16. Прорив нижче може призвести до подальшого зниження, в той час як відскок назад може призвести до того, що ціна націлиться на опір на рівні $0,33.

Висновок

У той час як AVAX, LINK, DOT і POL є перспективними, XYZVerse (XYZ) виділяється своїм поєднанням спортивних мемів, орієнтованістю на спільноту і прагненням до зростання в цьому бичачому бігу.

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