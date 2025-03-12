«Як фінансовий план допомагає військовим під час та після служби»

Вийшов шостий випуск безплатного освітнього проєкту « Фінансова грамотність для військових » від Академії Мінфін та Smart Family Office. У ньому військові та ветерани знайдуть поради й готовий шаблон для створення особистого фінансового плану.

Фінансовий план — це інструмент, що допомагає ефективно керувати доходами, уникати хаотичних витрат, заощаджувати й поступово досягати своїх фінансових цілей.

У цьому випуску військові та ветерани дізнаються, чому варто складати фінансовий план і формувати резервний фонд. Також отримають корисні поради щодо того, як адаптуватися до нових фінансових реалій після завершення служби, як знаходити баланс між витратами й заощадженнями тощо.

Спікерка надасть готовий шаблон фінансового плану з інструкцією щодо заповнення. Після перегляду випуску ви легко зможете адаптувати його до особистих потреб.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікерку

Тему розкриває Аліна Шух — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.

Про що цей випуск

Серед ключових тем:

Що таке фінансовий план, для чого він потрібен та з яких блоків складається.

Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення.

Які кроки допоможуть зберегти фінансову стабільність у кризові часи.

Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати.

Як правильно розподіляти доходи та витрати, щоб уникати фінансових труднощів.

Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти.

Як спланувати витрати після завершення служби.

Які фінансові інструменти можуть стати в пригоді військовим та ветеранам.

Як уникнути фінансових помилок, що можуть ускладнити адаптацію до цивільного життя.

Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів: