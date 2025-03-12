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12 березня 2025, 8:38

Як фінансовий план допомагає військовим під час та після служби

Вийшов шостий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office. У ньому військові та ветерани знайдуть поради й готовий шаблон для створення особистого фінансового плану.

Вийшов шостий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office.

Фінансовий план — це інструмент, що допомагає ефективно керувати доходами, уникати хаотичних витрат, заощаджувати й поступово досягати своїх фінансових цілей.

У цьому випуску військові та ветерани дізнаються, чому варто складати фінансовий план і формувати резервний фонд. Також отримають корисні поради щодо того, як адаптуватися до нових фінансових реалій після завершення служби, як знаходити баланс між витратами й заощадженнями тощо.

Спікерка надасть готовий шаблон фінансового плану з інструкцією щодо заповнення. Після перегляду випуску ви легко зможете адаптувати його до особистих потреб.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікерку

Тему розкриває Аліна Шух — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.

Про що цей випуск

Серед ключових тем:

  • Що таке фінансовий план, для чого він потрібен та з яких блоків складається.
  • Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення.
  • Які кроки допоможуть зберегти фінансову стабільність у кризові часи.
  • Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати.
  • Як правильно розподіляти доходи та витрати, щоб уникати фінансових труднощів.
  • Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти.
  • Як спланувати витрати після завершення служби.
  • Які фінансові інструменти можуть стати в пригоді військовим та ветеранам.
  • Як уникнути фінансових помилок, що можуть ускладнити адаптацію до цивільного життя.

Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

  • Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

  • femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 березня 2025, 10:16
#
О чем статья и для кого? Инвестировать что? Как потратить что, откуда? Резервный фонд с чего? Раскройте доходы, откуда и сколько.
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+14
Я_ __
Я_ __
12 березня 2025, 11:30
#
«Як фінансовий план допомагає військовим під час та після служби»

Фінансовий план котрий допомагає військовим — набирати кредити на себе і своїх родичів, щоб потім скиглити на мінфіні про те, що їм нарахували відсоток за споживчим кредитом :)
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0
bosyak
bosyak
12 березня 2025, 12:23
#
«чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики» — тоді да, це ж майже магістр с економіки :)
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