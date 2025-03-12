Вийшов шостий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office. У ньому військові та ветерани знайдуть поради й готовий шаблон для створення особистого фінансового плану.
Як фінансовий план допомагає військовим під час та після служби
Фінансовий план — це інструмент, що допомагає ефективно керувати доходами, уникати хаотичних витрат, заощаджувати й поступово досягати своїх фінансових цілей.
У цьому випуску військові та ветерани дізнаються, чому варто складати фінансовий план і формувати резервний фонд. Також отримають корисні поради щодо того, як адаптуватися до нових фінансових реалій після завершення служби, як знаходити баланс між витратами й заощадженнями тощо.
Спікерка надасть готовий шаблон фінансового плану з інструкцією щодо заповнення. Після перегляду випуску ви легко зможете адаптувати його до особистих потреб.
👉 Переглянути відео можна за посиланням.
Про спікерку
Тему розкриває Аліна Шух — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів з легкої атлетики.
Про що цей випуск
Серед ключових тем:
- Що таке фінансовий план, для чого він потрібен та з яких блоків складається.
- Як визначити свої фінансові цілі та адаптувати їх до реалій сьогодення.
- Які кроки допоможуть зберегти фінансову стабільність у кризові часи.
- Чому важливо мати резервний фонд і як його правильно формувати.
- Як правильно розподіляти доходи та витрати, щоб уникати фінансових труднощів.
- Які фінансові звички допомагають уникати боргів і накопичувати кошти.
- Як спланувати витрати після завершення служби.
- Які фінансові інструменти можуть стати в пригоді військовим та ветеранам.
- Як уникнути фінансових помилок, що можуть ускладнити адаптацію до цивільного життя.
Нагадаємо, що матеріали курсу доступні всім охочим безоплатно. Усього вийде 9 відео, переглядати їх можна в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.
Ініціатори та партнери проєкту
Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
-
Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
-
femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
Коментарі - 3
Фінансовий план котрий допомагає військовим — набирати кредити на себе і своїх родичів, щоб потім скиглити на мінфіні про те, що їм нарахували відсоток за споживчим кредитом :)