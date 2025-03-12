Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 430 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 889 050 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 березня 2025, 8:26
Втрати ворога за 11 березня: 1 430 російських окупантів, 3 танки та 111 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 889050 (+1430) осіб,
- танків — 10306 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 21430 (+7) од,
- артилерійських систем — 24390 (+44) од,
- РСЗВ — 1314 (+1) од,
- засоби ППО — 1103 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28912 (+111),
- крилаті ракети — 3121 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40274 (+69) од,
- спеціальна техніка — 3777 (+2)
Джерело: Мінфін
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