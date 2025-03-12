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12 березня 2025, 8:46

США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні

За результатами переговорів у Саудівській Аравії США вирішили відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні. Про це повідомляє Офіс президента.

За результатами переговорів у Саудівській Аравії США вирішили відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні.

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Деталі

«Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні», — йдеться у повідомленні.

Делегації України та США також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

Читайте також: США можуть зупинити військову допомогу Україні — The Washington Post

«Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України», — додали в ОП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
12 березня 2025, 10:05
#
Потужно
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 березня 2025, 10:11
#
Сейчас все просто более цинично и открыто, потому выглядит отвратительней. В реальности же все как и раньше, просто было более завуалировано.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 березня 2025, 11:35
#
А що, непрогинаючогося такі прогнули?:)
А так всі плескали… так плескали…:)
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