За результатами переговорів у Саудівській Аравії США вирішили відновити обмін розвідданими та військову допомогу Україні. Про це повідомляє Офіс президента.
США відновлюють обмін розвідданими та безпекову допомогу Україні
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«Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні», — йдеться у повідомленні.
Делегації України та США також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.
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«Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України», — додали в ОП.
Коментарі - 3
А так всі плескали… так плескали…:)