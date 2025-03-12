Євросоюз готовий цьогоріч надати Україні 30,6 млрд євро

Європейський Союз готовий цього року надати Україні 30,6 млрд євро та прискорити виплати за потреби. Про це заявив єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс, пише Forbes.ua.

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Що відомо

Домбровскіс наголосив на підтримці міністрів ECOFIN у посиленні санкцій та протидії їх обходу через обмін даними й використання штучного інтелекту для митних служб.

За його словами, підтримка України від ЄС залишатиметься непохитною.

Він додав, що загальна допомога ЄС Україні вже сягнула 135 млрд євро, що перевищує внесок будь-якого іншого партнера.

Нагадаємо

Європейський Союз із лютого 2022 року є головним постачальником прямої бюджетної допомоги Україні, надавши загалом 45 млрд євро на ключові видатки держбюджету.

У 2025 році Україна розраховує отримати від ЄС 12,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility та 18,1 млрд євро за ініціативою G7 ERA з використанням заморожених активів рф, із першим траншем у 3,5 млрд євро у березні.