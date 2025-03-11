До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та на 22 копійки у продажу.
11 березня 2025, 17:23
Курс валют на вечір 11 березня: євро на міжбанку закріпилось за рівнем 45 грн
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Відкриття 11 березня
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Закриття 11 березня
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Зміни
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41,32/42,35
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41,42/41,45
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10/10
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45,00/45,02
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45,23/45,24
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23/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,70 грн. Євро купують за 44,63 грн, а продають за 45,27 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,10−45,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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