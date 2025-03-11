Міністерство фінансів 11 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,54 млрд грн, що на 1,87 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,67 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
Мінфін залучив 8,5 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 366,05 млн грн під 16,31% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,85%);
- 3,09 млрд грн під 17,44% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,95%);
- 5,08 млрд грн під 15,61% з погашенням 9 серпня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,52%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
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Коментарі - 3
Як там у старій дитячій казці -
«Не прячьте ваши денежки
По банкам и углам
Несите ваши денежки
Иначе быть беде
И в полночь ваши денежки
Заройте в землю там
И в полночь ваши денежки
Заройте в землю где?
Не горы, не овраги и не лес
Не океан без дна и берегов
А поле, поле, поле, поле, поле чудес
Поле Чудес в Стране Дураков»