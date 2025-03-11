Мінфін залучив 8,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 11 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,54 млрд грн, що на 1,87 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,67 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

366,05 млн грн під 16,31% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,85%);

3,09 млрд грн під 17,44% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,95%);

5,08 млрд грн під 15,61% з погашенням 9 серпня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,52%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.