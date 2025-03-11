Кабмін ухвалив рішення для роумінгового «безвізу» з ЄС

Кабінет міністрів ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового „безвізу“ з Євросоюзом. Це посилить зв’язок українців за кордоном з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності й консолідації українського народу», — зазначив Шмигаль.

Глава уряду нагадав, що так звані безвізи з ЄС — торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий — є ключовими в межах секторальної інтеграції.

Він підкреслив, що Україна прагне закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працює над отриманням промислового безвізу.

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Нагадаємо

Україна працювала над повним приведенням свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в роумінговий простір союзу. Основний закон президент Володимир Зеленський підписав 18 червня.

Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, й після того, як Україна повідомить про повне узгодження, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.

За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.

У 2020 році Україна та ЄС домовились підписати угоду АССА, так званий «промисловий безвіз», щодо взаємного визнання відповідності продукції промислового призначення. Йдеться про машини, електротехнічне та низьковольтне обладнання.