МВФ попередив про ризики для країн Центральної Європи

Експортно-орієнтовані економіки Центральної Європи стикаються з ризиками через уповільнення зростання світової торгівлі і загрози тарифів, які можна пом'якшити за допомогою реформ і усунення торгових бар'єрів, що залишилися в ЄС, заявив МВФ. Про це пише Yahoo.

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Про що попередив МВФ

Центральноєвропейські країни входять до країн Європейського союзу, що найбільше залежать від зовнішньої торгівлі: частка експорту у ВВП варіюється від 92% у Словаччині до 69% у Чехії за даними Євростату за 2023 рік, при цьому тільки в Румунії цей показник (39%) нижчий за середній за блоком.

План Трампа щодо введення тарифів у розмірі 25% на імпорт з країн ЄС, ймовірно, вплине на зростання експортно-орієнтованого регіону, хоча, на думку S&P Global, найбільша економіка регіону — Польща — вважається менш схильною до цього ризику.

«За останні десятиліття регіон Центральної та Східної Європи суттєво виграв від зростання участі у глобальних ланцюжках створення вартості», — заявив старший регіональний представник МВФ із Центральної, Східної та Південно-Східної Європи Джефф Готтліб в інтерв'ю Reuters.

«Проте ця модель стикається з викликами, оскільки зростання світової торгівлі сповільнилося: з 6% у 2000−2019 роках до 3% у 2022−2024 роках», — наголосив він.

Готтліб зазначив, що країнам Центральної Європи слід сконцентруватися на тому, що перебуває у їхній компетенції: проводити реформи для підвищення продуктивності та покращення рівня життя, одночасно наполягаючи на ліквідації «значних» існуючих торгових бар'єрів усередині ЄС.

Він також наголосив на необхідності вжити заходів, щоб центральноєвропейські компанії не стикалися з непотрібними витратами при виході на закордонні ринки, додавши, що будь-яка промислова політика, що розробляється, повинна координуватися на рівні ЄС.

Згідно з опитуванням МВФ, проведеним у листопаді 2024 року, основними бар'єрами виявились недостатньо розвинена прикордонна інфраструктура, правила державних закупівель або відсутність гармонізованих правил у рамках блоку.