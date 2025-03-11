Минулого тижня, з 3 по 7 березня, команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
Фонд держмайна продав минулого тижня активів на 61 мільйон
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Всі торги проходили в електронній системі «Прозорро.Продажі». Загалом за лоти змагалися 82 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,13 охочих придбати державні об'єкти.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня став комплекс загальною площею 321,7 кв. м. Ціна нерухомості зросла зі стартових 905 гривень, до фінальних — 45 100 009 грн.
Цього тижня Команда ФДМУ планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі масштабні об'єкти:
- державна частка розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»,
- державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли»,
- єдиний майновий комплекс ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»,
- єдиний майновий комплекс ДП «Бджільнянський спиртовий завод».
Окрім державної частки та пакету акцій, єдиних майнових комплексів, в інвестиційному меню Фонду держмайна України цього тижня є адмінприміщення різної площі, комплекс будівель, магазини, автомобілі та гаражі.
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