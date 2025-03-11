Фонд держмайна продав минулого тижня активів на 61 мільйон

Минулого тижня, з 3 по 7 березня, команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Всі торги проходили в електронній системі «Прозорро.Продажі». Загалом за лоти змагалися 82 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,13 охочих придбати державні об'єкти.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став комплекс загальною площею 321,7 кв. м. Ціна нерухомості зросла зі стартових 905 гривень, до фінальних — 45 100 009 грн.

Цього тижня Команда ФДМУ планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі масштабні об'єкти:

державна частка розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»,

державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли»,

єдиний майновий комплекс ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»,

єдиний майновий комплекс ДП «Бджільнянський спиртовий завод».

Окрім державної частки та пакету акцій, єдиних майнових комплексів, в інвестиційному меню Фонду держмайна України цього тижня є адмінприміщення різної площі, комплекс будівель, магазини, автомобілі та гаражі.