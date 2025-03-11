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11 березня 2025, 15:33

Фонд держмайна продав минулого тижня активів на 61 мільйон

Минулого тижня, з 3 по 7 березня, команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Минулого тижня, з 3 по 7 березня, команда Фонду державного майна України провела 16 успішних онлайн-аукціонів з приватизації на суму 61,33 млн грн.
Фото: НБУ

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Всі торги проходили в електронній системі «Прозорро.Продажі». Загалом за лоти змагалися 82 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,13 охочих придбати державні об'єкти.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став комплекс загальною площею 321,7 кв. м. Ціна нерухомості зросла зі стартових 905 гривень, до фінальних — 45 100 009 грн.

Цього тижня Команда ФДМУ планує провести 23 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі масштабні об'єкти:

  • державна частка розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп»,
  • державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли»,
  • єдиний майновий комплекс ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів»,
  • єдиний майновий комплекс ДП «Бджільнянський спиртовий завод».

Окрім державної частки та пакету акцій, єдиних майнових комплексів, в інвестиційному меню Фонду держмайна України цього тижня є адмінприміщення різної площі, комплекс будівель, магазини, автомобілі та гаражі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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