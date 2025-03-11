Енергетичні компанії найбільше заробили у 2024 році: 21% від загального доходу

У 2024 році найбільше заробила сфера енергетики — 876,9 млрд грн, або ж 21% від загального доходу всіх галузей. Про це свідчить Індекс найкращих підприємств України-2025 від платформи Опендатабот.

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При цьому майже однаковий дохід у сферах оптової та роздрібної торгівлі: 567,7 млрд грн та 529,2 млрд грн.

Територіально найбільше заробив бізнес, зареєстрований у Києві - 2,6 трлн грн. На другому місці - Дніпропетровщина, де дохід бізнесу склав 653 млрд грн. Замикає трійку лідерів Київщина — 208,3 млрд грн.

Індекс

При складанні Індексу аналітики враховували як фінансові показники, так й ділову репутацію бізнесів. Зокрема, з цьогорічного переліку вилучені підсанкційні компанії, бізнеси, що мали власників з рф, компанії з податковим боргом, а також комунальні та державні підприємства.

Також до переліку могли не потрапити компанії, які своєчасно не подали фінансову звітність.