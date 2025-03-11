Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 887 620 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 березня 2025, 8:15
Втрати ворога за 10 березня: 1 300 російських окупантів, 11 танків та 198 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 887620 (+1300) осіб,
- танків — 10303 (+11) од,
- бойових броньованих машин- 21423 (+23) од,
- артилерійських систем — 24346 (+75) од,
- РСЗВ — 1313 (+2) од,
- засоби ППО — 1103 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28801 (+198),
- крилаті ракети — 3121 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 40205 (+134) од,
- спеціальна техніка — 3775 (+2)
Джерело: Мінфін
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